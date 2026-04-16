Nazione: “Fiorentina servirà un’impresa, ma non necessariamente un miracolo”

La Nazione sulla gara della Fiorentina

Redazione VN 16 aprile - 06:58

La Fiorentina si prepara a una notte che può cambiare il senso dell’intera stagione. Al Franchi non c’è in palio solo la semifinale di Conference League, ma anche la possibilità di dare valore al percorso europeo e consolidare il momento positivo, dopo aver ormai messo in sicurezza la salvezza in campionato. Ribaltare il 3-0 dell’andata contro il Crystal Palace resta un’impresa difficile, ma non impossibile: gli inglesi hanno già mostrato fragilità difensive in stagione, mentre i viola hanno dimostrato più volte di poter segnare con continuità e anche con ampi margini.

Il cammino europeo della Fiorentina negli ultimi anni è stato intenso e significativo, pur senza trofei: iniziato nel 2022, ha portato a oltre 50 partite nella competizione e a importanti ricavi economici, contribuendo alla crescita internazionale del club. Nonostante le delusioni nelle fasi decisive, i viola hanno costruito una presenza solida in Europa, testimoniata anche dal buon posizionamento nel ranking UEFA tra le squadre italiane.

Alla vigilia, Vanoli ha ribadito che serviranno soprattutto mentalità e coraggio per tentare la rimonta, più ancora degli aspetti tattici. La squadra potrebbe presentare alcune novità di formazione, con Solomon sulla destra, Comuzzo al posto dello squalificato Dodò e il rientro di Fagioli e Gudmundsson. Decisiva sarà la capacità di rischiare al momento giusto e di sfruttare ogni occasione, con la consapevolezza che solo una prestazione intensa e concreta potrà tenere vivo il sogno europeo. Lo scrive la Nazione.