Alessandro Mita, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato del futuro di tutta la Fiorentina. Vanoli sembra essere un punto fermo, ma i dubbi in casa viola sono tanti:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Vanoli guiderà la Fiorentina. Ma serve chiarezza su Kean, Gud e non solo”
Corriere dello Sport
CorSport: “Vanoli guiderà la Fiorentina. Ma serve chiarezza su Kean, Gud e non solo”
Vanoli rimarrà l'allenatore della Fiorentina?
La scomparsa di Rocco Commisso ha scosso la Fiorentina, ma la linea di continuità familiare non è mai stata messa in discussione. Ora, o almeno non appena i viola saranno certi di giocare ancora in serie A, è fondamentale che chi guida la Fiorentina fornisca a Firenze la propria “relazione programmatica”, prendendo in prestito la trama di un famoso film, “Jerry Maguire”. C’è un nodo economico da superare (i 90 milioni spesi un anno fa sono rientrati solo parzialmente), accresciuto dalla prospettiva del mancato gettito delle coppe europee e dal perdurante dimezzamento degli incassi dallo stadio, e c’è un nodo tecnico, reso pressante anche dalla constatazione di come la Fiorentina si è giocata la doppia sfida con il Crystal Palace, fra assenze, squalifiche e una panchina non adeguata a quel livello. Entrambi i temi sono rilevanti e vanno affrontati con rapidità. L’indirizzo su chi guiderà la nuova Fiorentina è al momento chiaro: Vanoli, a meno di stravolgimenti. Ciò che invece accadrà al gruppo squadra è un grande punto interrogativo. A iniziare da Moise Kean, ultimamente più preso da vicende extracalcistiche e in lotta con un guaio alla tibia che non sembra risolversi mai. Sarà ancora lui il centravanti della Fiorentina? O il club sta pensando che la sua cessione (ha una clausola rescissoria di 62 milioni attiva dal 1° al 15 luglio) possa finanziare il mercato che verrà? E Gudmundsson? Si crede ancora in lui o no? Come vedete, le questioni sono tante e importanti. E abbiamo elencato solo una piccola parte di ciò che va discusso. Per questo sta arrivando (o forse è già arrivata) l’ora della chiarezza.
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