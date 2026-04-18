Addio a Manninger, disposta l’autopsia: “Stiamo cercando di chiarire l’incidente”

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Alexander Manninger, l'ex portiere tra le altre di Arsenal, Fiorentina, e Juventus che è morto giovedì in Austria a 48 anni in un incidente automobilistico. Manninger stava andando a pescare quando il suo minivan è stato travolto da un treno della ferrovia locale di Salisburgo in un passaggio a livello senza barriera. Il macchinista, illeso come i 25 passeggeri del treno, è in stato di shock e verrà ascoltato insieme ad altre testimonianze. Come spiega La Repubblica, nel frattempo, un portavoce avrebbe spiegato alla polizia: "Stiamo cercando di chiarire se l'incidente ha avuto una causa tecnica, fisica o umana".