I viola anti-Lecce: si spera in Brescianini, Parisi out. Torna in auge Rugani

La Gazzetta dello Sport scrive oggi di una buona noti­zia per Paolo Vanoli: il recu­pero di Marco Bre­scia­nini, il quale torna in gruppo e a dispo­si­zione per Lecce, con­fer­mando le buone sen­sa­zioni dell’alle­na­tore che già nel post-Con­fe­rence aveva accen­nato alla pos­si­bi­lità di ria­vere il cen­tro­cam­pi­sta. Ma se per Bre­scia­nini arri­vano novità posi­tive (anche se rimane in dub­bio la sua pre­senza dal primo minuto) per Fabiano Parisi la strada sem­bra ancora lunga. Nel momento migliore del suo per­corso in viola, l’ex Empoli si è dovuto infatti fer­mare per un edema osseo al piede che lo sta tenendo fuori da quat­tro par­tite, due di cam­pio­nato e altret­tante in Europa. Dif­fi­cile capire quando potrà rien­trare e intanto con­ti­nua a essere out pure For­tini. Lunedì in casa del Lecce sulla destra arre­trata (poi dipen­derà dal modulo scelto) tor­nerà sicu­ra­mente Dodo che era squa­li­fi­cato in Con­fe­rence, men­tre per il resto Vanoli fra oggi e domani farà la conta delle ener­gie fisi­che e men­tali. Una forza fre­sca in difesa potrebbe essere quella di Rugani che era fuori dalla lista Uefa.