La Gazzetta dello Sport scrive oggi di una buona notizia per Paolo Vanoli: il recupero di Marco Brescianini, il quale torna in gruppo e a disposizione per Lecce, confermando le buone sensazioni dell’allenatore che già nel post-Conference aveva accennato alla possibilità di riavere il centrocampista. Ma se per Brescianini arrivano novità positive (anche se rimane in dubbio la sua presenza dal primo minuto) per Fabiano Parisi la strada sembra ancora lunga. Nel momento migliore del suo percorso in viola, l’ex Empoli si è dovuto infatti fermare per un edema osseo al piede che lo sta tenendo fuori da quattro partite, due di campionato e altrettante in Europa. Difficile capire quando potrà rientrare e intanto continua a essere out pure Fortini. Lunedì in casa del Lecce sulla destra arretrata (poi dipenderà dal modulo scelto) tornerà sicuramente Dodo che era squalificato in Conference, mentre per il resto Vanoli fra oggi e domani farà la conta delle energie fisiche e mentali. Una forza fresca in difesa potrebbe essere quella di Rugani che era fuori dalla lista Uefa.
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La Gazzetta dello Sport
I viola anti-Lecce: si spera in Brescianini, Parisi out. Torna in auge Rugani
Il punto sull'infermeria e sui possibili recuperi e impieghi di alcuni viola in vista di Lecce.
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