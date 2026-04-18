Nazione: “Vanoli pronto a puntare su Rugani. Ecco come sta Nicolò Fagioli”

La sfida contro il Lecce chiuderà per la Fiorentina un intenso ciclo di partite iniziato il 4 aprile con la vittoria di Verona. In soli 16 giorni i viola sono scesi in campo cinque volte tra campionato e Conference League, un ritmo che ha messo a dura prova la squadra di Vanoli, attesa ora da uno scontro diretto fondamentale per la salvezza.

Dal punto di vista fisico, la situazione resta complicata: rispetto alla gara contro il Crystal Palace, l’unico possibile recupero è quello di Brescianini, ormai vicino al rientro dopo un problema muscolare. Restano invece indisponibili Parisi, Fortini e Moise Kean, quest’ultimo fermato anche da un attacco febbrile ma con l’obiettivo di tornare per la sfida successiva contro il Sassuolo.

Sul piano tattico, Paolo Vanoli è orientato a cambiare modulo, passando dal 3-4-2-1 al 4-1-4-1, e a inserire nuove pedine. Previsti i rientri di Dodô e Ndour dal primo minuto, con Fagioli a centrocampo, mentre restano alcuni ballottaggi in difesa (Rugani o Pongracic) e sulla fascia sinistra, dove Gosens potrebbe lasciare spazio al giovane Balbo a causa della stanchezza accumulata. Lo scrive la Nazione.