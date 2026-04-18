CorSport: “Scopriremo se la clausola di Kean è un vantaggio o uno svantaggio”

Kean in difficoltà, ma cosa succederà a giugno?

Redazione VN 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 10:04)

Fiorentina, abbiamo un problema: il centravanti. In questo spicchio finale di campionato e forse anche oltre. In teoria, magari ad avere di questi problemi che rispondono ai nomi di Moise Kean e Roberto Piccoli, ma nella realtà l’uno e l’altro non hanno corrisposto alle aspettative d’inizio stagione.

E allora una riflessione accurata s’impone, considerando che: la squadra viola ha vissuto uno dei campionati più tormentati della propria storia recente, e non, che comporterà una ristrutturazione comunque ampia dell’organico attuale; nella prossima stagione non ci sarà l’impegno in Europa.

Kean aveva abituato bene, anzi benissimo, dopo il primo anno a Firenze con venticinque gol complessivi (diciannove solo in Serie A), annessa blindatura sul mercato e rinnovo del contratto a cifre che mai si sono viste dentro al monte-ingaggi di questo club. Motivi più che validi, ancorché giustificati, per attendersi da lui qualcosa che somigliasse a un bis e, invece, a sei partite dal termine i gol sono otto in campionato e uno in Conference League in trentatré gare complessive disputate.

Le attenuanti ci sono, a cominciare dalla stagione al contrario della Fiorentina, per proseguire con un paio di guai fisici poi confluiti in uno e più penalizzante che riguarda la tibia, ma di suo ci ha messo molto (meno) e la gestione in generale non sta risultando semplice, quindi si torna al punto di partenza: una valutazione in estate andrà fatta. Sempre ricordando che nel contratto dell’attaccante classe 2000 esiste una clausola rescissoria da sessantadue milioni: vantaggio o svantaggio lo vedremo. Lo scrive il Corriere dello Sport.