Il Corriere dello Sport si sofferma sulla possibile permanenza di Paolo Vanoli. Adesso la salvezza, che diventa il sigillo alla sua conferma. Un finale di campionato in crescendo rafforzerebbe ulteriormente la sua posizione, anche nei confronti della piazza.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Sarri e Grosso ipotesi importanti. Ma Vanoli è al comando”
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CorSport: “Sarri e Grosso ipotesi importanti. Ma Vanoli è al comando”
Il Corriere dello Sport sul futuro della panchina. Continua a comandare Paolo Vanoli
«Ho detto ai ragazzi che ora dobbiamo fare un altro step, in avanti e non indietro. Dobbiamo pensare a Lecce, il nostro compito non è ancora finito». Vanoli sa che non può deragliare nelle sei giornate che rimangono, per evitare che il vento cambi direzione.
Si è parlato molto di Maurizio Sarri, amato dai tifosi viola, ma altrettanto anche di Fabio Grosso, l’emergente che Paratici ha conosciuto bene ai tempi della Juve. Ipotesi importanti, però Vanoli, mai come adesso, è al comando.
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