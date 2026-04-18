Nazione: “Fiorentina fuori a testa alta, ma comunque fuori. I cambi non incidono”

La Fiorentina chiude la propria avventura europea con una vittoria per 2-1 contro il Crystal Palace, insufficiente però a ribaltare il pesante 3-0 subito all’andata a Londra. In un Franchi gremito da oltre 21.000 spettatori, la squadra di Vanoli disputa una buona gara per circa un’ora, prima di calare fisicamente e tecnicamente.

L’inizio è complicato, con il vantaggio inglese firmato da Sarr di testa su assist di Muñoz, che rende ancora più difficile la rimonta. La Fiorentina reagisce subito: Mandragora conquista un rigore trasformato da Gudmundsson, riportando equilibrio. Nella ripresa Ndour, entrato al posto dell’infortunato Fagioli, segna il 2-1 con un tiro da fuori che riaccende le speranze viola.

Nel finale però la squadra perde brillantezza e non riesce a trovare i gol necessari. Il Crystal Palace soffre, perde per infortunio alcuni giocatori importanti e rallenta il ritmo, ma difende il risultato complessivo e conquista la semifinale contro lo Shakhtar Donetsk. Alla Fiorentina restano gli applausi del pubblico, ma anche il rammarico per un’eliminazione che segna la fine del cammino europeo. Lo scrive la Nazione.