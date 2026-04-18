Il Corriere Fiorentino si sofferma su quanto successo intorno al nome di Rocco Commisso nelle ultime ore.Ieri la smentita della Fiorentina sulle voci che accosterebbero l'ex patron viola alla mafia calabrese dopo le intercettazioni nell'indagine Risiko. Il noto quotidiano, riporta un dialogo tra Vincenzo Commisso e Frank Albanese, il reggente della cosca Commisso ad Albany, che scagionerebbe Rocco Commisso:
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Parenti poco raccomandabili? Rocco si teneva alla larga”. Le intercettazioni
Corriere Fiorentino
CorFio: “Parenti poco raccomandabili? Rocco si teneva alla larga”. Le intercettazioni
Il Corriere Fiorentino su Rocco Commisso, con delle intercettazioni del passato
Da quei parenti «poco raccomandabili» Commisso si teneva alla larga. La conferma arriva dall’ultima informativa del Ros finita agli atti dell’inchiesta della procura antimafia di Reggio Calabria. In una conversazione intercettata nell’estate 2024 in un bar di Siderno, cittadina confinante con Marina di Gioiosa, Vincenzo Commisso, parlando con Frank Albanese — per gli inquirenti il reggente della cosca Commisso ad Albany, nello stato di New York, ora finito agli arresti a febbraio nell’ambito di un’operazione della Procura antimafia di Reggio Calabria contro la cosca Commisso di Siderno — dice di avere saputo che Rocco si recava in modo «clandestino» nella sua città di origine, rifiutando ogni contatto, temendo evidentemente di incontrare personaggi poco raccomandabili. «Sai cosa ha fatto lui? Lui a Gioiosa viene di notte, non vuole che...si guarda il suo e non vuole vedere nessuno. Viene di notte...me l’ha detto il sindaco di Gioiosa. Sai che fa? Lui viene, esce la notte, sta due-tre giorni lì a casa». Uno degli obiettivi degli affiliati alla cosca è trovare il denaro da devolvere a sostegno dei detenuti. E anche di questo si parla nelle intercettazioni. Albanese e Vincenzo Commisso stimano il patrimonio di Rocco in sei miliardi di dollari e sognano che quel parente famoso possa devolvere alla loro causa i sui soldi. In tono ironico, dicono che bisognerebbe andare da lui a chiedere soldi: «Oh bello vedi che ci servono cento milioni in famiglia, che abbiamo un sacco di carcerati» . Arrivano da soli alla conclusione: «Se glielo dicevi così se ne scappava».
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