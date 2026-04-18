CorFio: “Da monitorare Robin Gosens. Vanoli prepara l’alternativa”

Robin Gosens a rischio per Lecce?

Redazione VN 18 aprile - 09:44

Dopo l’eliminazione dalla Europa Conference League, la Fiorentina è tornata subito al lavoro al Viola Park per concentrarsi sul campionato. L’obiettivo è lasciarsi alle spalle la delusione europea e conquistare al più presto i punti necessari per la salvezza, magari già nello scontro diretto contro il US Lecce.

La squadra di Paolo Vanoli deve però fare i conti con una condizione fisica non ottimale, dovuta ai numerosi impegni ravvicinati. Diversi giocatori restano in dubbio: Parisi e soprattutto Kean hanno svolto lavoro differenziato, riducendo le possibilità di recupero. La situazione di Moise Kean è particolarmente delicata, tra problemi fisici, assenza prolungata e polemiche mediatiche che hanno coinvolto anche la trasmissione Le Iene.

In vista della trasferta di Lecce, è probabile quindi che sia Piccoli a guidare l’attacco, mentre a centrocampo potrebbe rivedersi Brescianini. Restano da valutare le condizioni di Fagioli e di Gosens, alle prese con alcuni problemi fisici, con possibili alternative già pronte. La Fiorentina si prepara così a una sfida delicata, in un momento complicato sia sul piano mentale che atletico. Lo scrive il Corriere Fiorentino.