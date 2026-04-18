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Ferrara contro Pioli: “Merita un bel 2. Pradè ha avuto la dignità di dimettersi”

Pradè-Pioli
Ferrara su Stefano Pioli
Redazione VN

Benedetto Ferrara critica fortemente Pioli sulle pagine della Nazione. In una specie di pagelle di fine stagione anticipate, l'ex allenatore della Fiorentina si prende 2:

Addio Conference League, tu che ci hai insegnato come perdere due finali e a piangere come bambini. Tu con le tue città piene zeppe di consonanti che a pronunciarle pensi di aver avuto un attacco di tosse canina. Addio, grazie per tutto e ci auguriamo che la nostra gratitudine sia ricambiata, visto che nessuno ti è stato più fedele di noi. E qui, anche se la salvezza non è ancora matematica, è già tempo di bilanci, di giudizi e, perché no, di pagelle. Una stagione da 3,5, per un mercato estivo da 3 condito dalla sensazione che sia figlio di un'asta al fantacalcio organizzata dopo una sbronza di vodka al limone, quella che andava tanto di moda anni fa e metteva insieme un leggero sapore di vodka e un intenso gusto di detersivo per lavastoviglie. Un 2 a Pioli ci sta benissimo, perché è viva la sensazione che sia stato lui a portare la bottiglia sul tavolo di Pradè (4), che però almeno ha avuto la dignità di dimettersi. Al mercato di gennaio va un affettuoso 5. Benino Solomon e Brescianini, al momento inspiegabili i soldi spesi per Fabbian e Rugani. Ma il mercato, lo sappiamo bene, in Italia lo fanno in buona parte i procuratori, che con la Fiorentina si divertono un bel po'

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