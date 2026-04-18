Benedetto Ferrara critica fortemente Pioli sulle pagine della Nazione. In una specie di pagelle di fine stagione anticipate, l'ex allenatore della Fiorentina si prende 2:
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VIOLA NEWS news viola stampa Ferrara contro Pioli: “Merita un bel 2. Pradè ha avuto la dignità di dimettersi”
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Ferrara contro Pioli: “Merita un bel 2. Pradè ha avuto la dignità di dimettersi”
Ferrara su Stefano Pioli
Addio Conference League, tu che ci hai insegnato come perdere due finali e a piangere come bambini. Tu con le tue città piene zeppe di consonanti che a pronunciarle pensi di aver avuto un attacco di tosse canina. Addio, grazie per tutto e ci auguriamo che la nostra gratitudine sia ricambiata, visto che nessuno ti è stato più fedele di noi. E qui, anche se la salvezza non è ancora matematica, è già tempo di bilanci, di giudizi e, perché no, di pagelle. Una stagione da 3,5, per un mercato estivo da 3 condito dalla sensazione che sia figlio di un'asta al fantacalcio organizzata dopo una sbronza di vodka al limone, quella che andava tanto di moda anni fa e metteva insieme un leggero sapore di vodka e un intenso gusto di detersivo per lavastoviglie. Un 2 a Pioli ci sta benissimo, perché è viva la sensazione che sia stato lui a portare la bottiglia sul tavolo di Pradè (4), che però almeno ha avuto la dignità di dimettersi. Al mercato di gennaio va un affettuoso 5. Benino Solomon e Brescianini, al momento inspiegabili i soldi spesi per Fabbian e Rugani. Ma il mercato, lo sappiamo bene, in Italia lo fanno in buona parte i procuratori, che con la Fiorentina si divertono un bel po'
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