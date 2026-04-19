La Nazione, soffermandosi su Moise Kean e sulle dichiarazioni del fratello Giovanni, ha attaccato lo staff medico della Nazionale italiana.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione attacca Gattuso: “Gestione superficiale di Kean. Recupero spazzato via”
La Nazione
Nazione attacca Gattuso: “Gestione superficiale di Kean. Recupero spazzato via”
Lo staff medico della Nazionale ha responsabilità sul dolore alla tibia di Moise Kean
Secondo il noto quotidiano, l'attaccante viola è stato gestito in maniera superficiale. Così spiegato l'uso di infiltrazioni, cosa mai presa in considerazione dallo staff medico del Viola Park:
L'equipe medica viola - il cui piano di recupero del centravanti iniziato a marzo è stato pressoché spazzato via dalla superficiale gestione in azzurro del giocatore, tornato a Firenze sovraccaricato - raramente utilizza le infiltrazioni come metodo di cura. Dunque fin da dopo la sfida col Verona, è partito per Moise un nuovo iter di recupero, che dovrebbe terminare nei prossimi giorni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA