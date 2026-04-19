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Repubblica: “L’arrivo di Grosso un motivo per continuare con Paolo Vanoli”

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"Vanoli ha bisogno di dimostrare che con lui può partire un progetto. Ci sono ragioni per proseguire con lui e altre per non farlo"
Redazione VN

Giuseppe Calabrese, sulle pagine di Repubblica Firenze, si sofferma sul futuro di Paolo Vanoli e sulle voci che vedrebbero Fabio Grosso sulla panchina viola la prossima stagione. Ecco il suo pensiero:

I calciatori si giocano poco. La lista di quelli che hanno fatto bene o benino è chiusa: Fagioli, il nuovo Parisi, Solomon, l’eterno De Gea che qualche tifoso, a un certo punto, voleva sostituire con Christensen, ma non c’è da stupirsi: se bastasse guardare tanto calcio per essere competenti, allora saremmo tutti critici del Gambero rosso dato che mangiamo tre volte al giorno. Gli altri giocatori, le delusioni, e qui evitiamo di mettere tutti i nomi per non sprecare spazio, non usciranno dall’elenco dei cattivi solo giocando mezza partita buona a fine campionato. Vanoli ha bisogno di dimostrare che con lui può partire un progetto. Ci sono ragioni per proseguire con lui e altre per non farlo. Il fatto che il nome più gettonato per sostituirlo sia al momento quello di Grosso rientra senz’altro nella prima categoria.

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