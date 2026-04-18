Alessandro Mita, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla notizia della permanenza di Paolo Vanoli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Mita: “Paratici vuole continuare con Vanoli, ma lui potrebbe anche rifiutare”
news viola
Mita: “Paratici vuole continuare con Vanoli, ma lui potrebbe anche rifiutare”
Il giornalista del Corriere dello Sport sul futuro di Paolo Vanoli
Da quello che abbiamo raccolto, la Fiorentina dovrebbe confermare Paolo Vanoli. L'idea principale dei dirigenti della Fiorentina è quella di dare una nuova chance all'ex allenatore del Torino. E, se posso aggiungere, la sta meritando. La Fiorentina a oggi non può arrivare a un nome di calibro superiore. In caso di permanenza di Vanoli, bisogna capire che progetto prospetta la Fiorentina. Magari lo stesso Paolo potrebbe decidere di abbandonare. Ci sono una serie di questioni e interrogativi che dovrebbero essere spazzati via: stadio, introiti, mercato ecc...
© RIPRODUZIONE RISERVATA