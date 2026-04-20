A Lecce punti che scottano. Tuttosport: “Match point per la Fiorentina”

Per la Fiorentina la gara di Lecce è un match point salvezza. Vincere ipotecherebbe l'obiettivo e sarebbe il terzo scontro diretto vinto

Redazione VN 20 aprile 2026 (modifica il 20 aprile 2026 | 10:38)

Lecce-Fiorentina mette in palio punti fondamentali per la salvezza e per i viola potrebbe essere addirittura un primo match point. Non era facile pensarlo qualche mese fa, al cospetto di una squadra che a Natale era ultimissima. Come scrive Tuttosport, vincere questa sera vorrebbe dire centrare il terzo successo esterno di fila in altrettanti scontri diretti (dopo Cremonese e Verona) mettendosi in salvo.

Obiettivo chiaro — Di fatto è ormai questo l'unico obiettivo chiaro rimasto in stagione. Ancora niente Kean, così come Parisi e Fortini. Rientra Dodo, così come Brescianini e con Rugani a caccia di conferme per questo finale. In attacco giocherà ancora Piccoli.