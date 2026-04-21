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Bazzani su Vanoli: “Il lavoro fatto parla per lui. Ma Grosso merita di fare un salto”

Bazzani su Vanoli: “Il lavoro fatto parla per lui. Ma Grosso merita di fare un salto” - immagine 1
A voi le parole di Fabio Bazzani al Pentasport di oggi.
Redazione VN

Oggi, nel corso del Pentasport di Radio Bruno, abbiamo sentito la voce di Fabio Bazzani, ex attaccante italiano, intervenuto per commentare la prestazione della Fiorentina a Lecce ieri sera. Ecco le sue parole:

Ho avuto l'impressione di una squadra che sta sentendo il peso della stagione: si vede che è abbastanza provata. Il gol poteva essere un'occasione per andare poi a chiuderla; invece dopo il vantaggio, hanno lasciato  che il Lecce alzasse i ritmi. Giovedì in Conference ha fatto una buona partita, seppur quasi sicura di non passare. I giocatori volevano chiudere il discorso salvezza il prima possibile e archiviare una stagione pesante per tutti, il prima possibile.

A livello individuale...

—  

Gudmundsson deve guardarsi dentro: sono cambiati moduli, tattiche e allenatori ma a Firenze ha sempre fatto vedere poco. Mi sembra che vada piano a livello mentale, sono cose elementari. Piccoli si sbatte per la squadra, ma forse patisce il fatto che la Fiorentina non riesca a trovare un gioco con continuità.

Vanoli... sì o no?

—  

Ha fatto un buonissimo lavoro, ma non basta per la conferma automatica. Lui si porta dietro una pesantezza unica: non mi meraviglierei se la Fiorentina volesse azzerare psicologicamente e concretamente ogni ricordo di questa stagione e chiamasse qualcun altro. Ma se, al contrario, dovesse essere riconfermato, se lo sarebbe meritato sul campo. Riguardo a Grosso, vi dico che sarebbe un nome interessante. Ci ho giocato, ha grande personalità ed è maturo. Sta facendo un ottimo lavoro con una neopromossa: sta dimostrano di meritarsi uno step.

 

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