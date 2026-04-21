Riccardo Trevisani boccia David De Gea. Durante la live di ieri sera su Cronache di Spogliatoio, il giornalista-telecronista ha detto: "A Lecce la Fiorentina prende l'ennesimo gol di testa perchè De Gea non esce. Certo sbaglia anche Ndour, ma un portiere che non esce mai è un problema. Fossi la Fiorentina per la prossima stagione cambierei tante cose, compreso anche il portiere".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Trevisani boccia De Gea: “Fossi la Fiorentina cambierei portiere”. E su Gud…
news viola
Trevisani boccia De Gea: “Fossi la Fiorentina cambierei portiere”. E su Gud…
"Se la Fiorentina prende sempre gol di testa è anche colpa di De Gea. Gudmundsson è la più grande delusione. Fossi Paratici cambierei tanto"
Trevisani ha poi proseguito proiettandosi al progetto futuro dei viola:
"Io costruirei la squadra attorno a Fagioli, per il resto c'è poco da salvare. Parisi, magari Dodò, a me piace anche Solomon. La più grande delusione è Gudmundsson, non mi aspettavo che confermasse i livelli di Genova ma nemmeno questa roba qui. Ieri sbaglia tanti palloni in maniera atroce, non fa un passaggio. Prima c'era il caso giudiziario che poteva incidere, ma poi mi aspettavo di vedere altro".
© RIPRODUZIONE RISERVATA