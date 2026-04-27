Giovanni Galli, nel suo intervento a Lady Radio, ha attaccato duramentePaolo Vanoli e la gestione del giovane Braschi. Secondo l'ex portiere della Fiorentina, Fabio Paratici dovrebbe chiedere conto all'allenatore su la decisione presa con la giovane punta:
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L’attacco: “Paratici chieda conto a Vanoli della gestione di Braschi!”
Braschi—
Solo un paio di settimane fa Fabio Paratici esaltava il progetto Under 23, ma poi abbiamo assistito alla decisione di Paolo Vanoli riguardo a Riccardo Braschi. A mio avviso, il direttore sportivo della Fiorentina dovrebbe chiedere chiarimenti all’allenatore su questa scelta: se Vanoli voleva dare un segnale forte, ci è riuscito. C’erano tutte le condizioni per far esordire il ragazzo, senza che nessuno rischiasse nulla
Giovani—
Invece è rimasto in panchina per tutta la partita: ma è possibile? La Primavera è prima in classifica e l’Under 18 ha vinto il torneo di Viareggio Cup, però se questi giovani non trovano spazio nemmeno in gare del genere, allora a cosa servono questi settori? Solo a riempire i campi del Viola Park? Al Feyenoord fanno esordire addirittura i classe 2010, mentre qui a Firenze ci si esalta ancora per una doppietta di Croci nell’Under 18. È una situazione che lascia perplessi.
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