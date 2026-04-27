Invece è rimasto in panchina per tutta la partita: ma è possibile? La Primavera è prima in classifica e l’Under 18 ha vinto il torneo di Viareggio Cup, però se questi giovani non trovano spazio nemmeno in gare del genere, allora a cosa servono questi settori? Solo a riempire i campi del Viola Park? Al Feyenoord fanno esordire addirittura i classe 2010, mentre qui a Firenze ci si esalta ancora per una doppietta di Croci nell’Under 18. È una situazione che lascia perplessi.