Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive VN – Manzano un arbitro top, era meglio a Londra: Fiorentina non tutelata

esclusive

VN – Manzano un arbitro top, era meglio a Londra: Fiorentina non tutelata

VN – Manzano un arbitro top, era meglio a Londra: Fiorentina non tutelata - immagine 1
La Uefa ha scelto l'esperto Gil Manzano per Fiorentina-Crystal Palace, ecco la nostra analisi
Simone Pagnini

Gil Manzano, arbitro di 42 anni, spagnolo, lo avrei preferito all’andata: la Fiorentina non è stata tutelata.

Manzano è un arbitro di grandissima esperienza internazionale: anche in questa stagione vanta 6 gare in Champions League dove ha diretto anche gli ottavi tra Galatasaray e Liverpool.

Arbitro di grande personalità e ben strutturato, abituato a dirigere grandi gare anche in Spagna, fischia poco (solo falli evidenti) e anche con i cartellini non è stato propenso.

Come arbitra?

—  

Dialoga molto anche se non accetta le simulazioni e proteste. Occorre prestare attenzione anche alle perdite di tempo perché non sono consentite e vengono sanzionate.

Onestamente mi coglie di sorpresa: me lo aspettavo più nella gara di andata a Londra che a Firenze. Ci potevamo aspettare un’attenzione maggiore da parte di Rosetti, sarebbe stato più equo invertire le designazioni

Leggi anche
Con le notifiche di Violanews tutte le notizie sulla Fiorentina
Oggi pomeriggio da Euronics gioca gratis e vinci con la storia viola!

© RIPRODUZIONE RISERVATA