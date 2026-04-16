VN – Manzano un arbitro top, era meglio a Londra: Fiorentina non tutelata

La Uefa ha scelto l'esperto Gil Manzano per Fiorentina-Crystal Palace, ecco la nostra analisi

Simone Pagnini 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 13:40)

Gil Manzano, arbitro di 42 anni, spagnolo, lo avrei preferito all’andata: la Fiorentina non è stata tutelata.

Manzano è un arbitro di grandissima esperienza internazionale: anche in questa stagione vanta 6 gare in Champions League dove ha diretto anche gli ottavi tra Galatasaray e Liverpool.

Arbitro di grande personalità e ben strutturato, abituato a dirigere grandi gare anche in Spagna, fischia poco (solo falli evidenti) e anche con i cartellini non è stato propenso.

Come arbitra? — Dialoga molto anche se non accetta le simulazioni e proteste. Occorre prestare attenzione anche alle perdite di tempo perché non sono consentite e vengono sanzionate.

Onestamente mi coglie di sorpresa: me lo aspettavo più nella gara di andata a Londra che a Firenze. Ci potevamo aspettare un’attenzione maggiore da parte di Rosetti, sarebbe stato più equo invertire le designazioni