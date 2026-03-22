Il 2 aprile da Euronics c’è il “Viola Quiz” sulla storia viola! Iscriviti gratis

Conosci la storia della Fiorentina, i grandi momenti e gli indimenticabili giocatori che hanno vestito la maglia gigliata? Questa è la tua occasione per poter mettere alla prova la tua conoscenza della storia viola e per poter vincere anche dei bei premi messi in palio da Euronics. Violanews ha organizzato il grande "VIOLA QUIZ" a cui prenderanno parte 64 giocatori. Iscriversi è semplice e gratuito: basta inviare il proprio nome e cognome alla mail [email protected] indicando nell'oggetto VIOLA QUIZ o indicando sempre nome e cognome nei commenti qui sotto.