L'Italia Under 21 vince per 4 a 0 contro la Macedoniae vola a 18 punti prima nella classifica del Girone E valido per le qualificazione dell'Europe Under 21, in attesa della Polonia. Noi di Violanews.com eravamo al Castellani per analizzare da vicino le prestazioni di Cher Ndour e Pietro Comuzzo.
PAGELLE VIOLA-AZZURRE
VN – Ndour, “Re Mida” con la maglia numero 10. Comuzzo leader guidato da…Barzagli!
NDOUR 7,5 – Fa un po’ effetto vederlo con la maglia numero 10, ma poi inizia la partita e lo stupore viene spazzato via dalla sua prestazione. Domina in lungo e in largo e l’inserimento sul gol dell’1-0 è da manuale del calcio. Continua il suo periodo d’oro dopo i gol in Conference e quello contro l’Inter. Nel finale il ct lo abbassa davanti alla difesa e, per concludere una prestazione da incorniciare, si prende anche la fascia da capitano. Baldini applaude, Vanoli gongola al Viola Park.
COMUZZO 6,5 – L’Italia non corre mai grandi pericoli e Comuzzo si limita a gestire i palloni che gli arrivano. Speciale il rapporto con Barzagli, che se lo coccola per tutti i 90 minuti. È proprio l’allenatore in seconda di Baldini a guidare la difesa azzurra dalla panchina, con Comuzzo che ne fa da portavoce alla squadra. Non commette alcun tipo di disattenzione. Un’iniezione di fiducia in vista del finale di stagione.
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