VN – Ndour, “Re Mida” con la maglia numero 10. Comuzzo leader guidato da…Barzagli!

L'Italia Under 21 vince per 4 a 0 contro la Macedonia e vola a 18 punti prima nella classifica del Girone E valido per le qualificazione dell'Europe Under 21, in attesa della Polonia. Noi di Violanews.com eravamo al Castellani per analizzare da vicino le prestazioni di Cher Ndour e Pietro Comuzzo.

NDOUR 7,5 – Fa un po’ effetto vederlo con la maglia numero 10, ma poi inizia la partita e lo stupore viene spazzato via dalla sua prestazione. Domina in lungo e in largo e l’inserimento sul gol dell’1-0 è da manuale del calcio. Continua il suo periodo d’oro dopo i gol in Conference e quello contro l’Inter. Nel finale il ct lo abbassa davanti alla difesa e, per concludere una prestazione da incorniciare, si prende anche la fascia da capitano. Baldini applaude, Vanoli gongola al Viola Park.