Con la salvezza della Fiorentina a un passo, è già iniziato il toto allenatore in vista della prossima stagione. Se Fabio Grosso sembra essere uno nome fattibile in caso di addio di Vanoli, anche Sarri rimane una tentazione.
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Brovarone: “Mourinho nome per la panchina della Fiorentina. Lo vuole Paratici”
Il nome di Bernardo Brovarone
Nel mentre, dopo le parole di ieri sera, Bernardo Brovarone ha rivelato un nome contattato da Fabio Paratici quello di Josè Mourinho. Come riferito dal noto intermediario di mercato durante "Luna Park Fiorentina" di Radio Bruno, il nome del portoghese sarebbe un'idea concreta in casa Fiorentina come nome top per rilanciare il progetto viola dopo la stagione deludente di quest'anno.
Tutti i dettagli nel consueto video post partita "La Brova dei fatti", a breve online sul nostro sito, per capire meglio la fattibilità dell'operazione.
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