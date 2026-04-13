"Il gol è stato fortuito, fino a quel momento lì era stata in mano nostra, ma anche dopo. Abbiamo concesso troppe ripartenze alla Fiorentina, credo che la sconfitta sia eccessiva per quello che si è visto. Troppe sconfitte? Ci sono solo 6 squadre che hanno perso meno di noi. Non so quali possono essere i programmi per il futuro, la stagione è stata devastante per me, ci è toccato far giocare gli acciaccati. Per i programmi futuri vedremo..."