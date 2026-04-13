Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta della sua Lazio, ai microfoni di Dazn:
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Sarri non ci sta: “Ko immeritato. Stagione devastante per me, vediamo sul futuro”
"Il gol è stato fortuito, fino a quel momento lì era stata in mano nostra, ma anche dopo. Abbiamo concesso troppe ripartenze alla Fiorentina, credo che la sconfitta sia eccessiva per quello che si è visto. Troppe sconfitte? Ci sono solo 6 squadre che hanno perso meno di noi. Non so quali possono essere i programmi per il futuro, la stagione è stata devastante per me, ci è toccato far giocare gli acciaccati. Per i programmi futuri vedremo..."
Gli infortuni—
"Il mancato attacco all'area di rigore è un nostro problema storico. Quando riuscivamo a saltare un uomo raramente non accompagnavamo in area, anche se Ratkov alla fine ha avuto un'occasione. La speranza è quella di recuperare diversi giocatori per la Coppa Italia, in modo definitivo"
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