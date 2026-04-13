Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Sarri non ci sta: “Ko immeritato. Stagione devastante per me, vediamo sul futuro”

news viola

Sarri non ci sta: “Ko immeritato. Stagione devastante per me, vediamo sul futuro”

Sarri non ci sta: “Ko immeritato. Stagione devastante per me, vediamo sul futuro” - immagine 1
La Fiorentina batte la Lazio, ma Sarri non ci sta. Per il tecnico il pari era giusto
Redazione VN

Maurizio Sarri ha commentato la sconfitta della sua Lazio, ai microfoni di Dazn:

"Il gol è stato fortuito, fino a quel momento lì era stata in mano nostra, ma anche dopo. Abbiamo concesso troppe ripartenze alla Fiorentina, credo che la sconfitta sia eccessiva per quello che si è visto. Troppe sconfitte? Ci sono solo 6 squadre che hanno perso meno di noi. Non so quali possono essere i programmi per il futuro, la stagione è stata devastante per me, ci è toccato far giocare gli acciaccati. Per i programmi futuri vedremo..."

Gli infortuni

—  

"Il mancato attacco all'area di rigore è un nostro problema storico. Quando riuscivamo a saltare un uomo raramente non accompagnavamo in area, anche se Ratkov alla fine ha avuto un'occasione. La speranza è quella di recuperare diversi giocatori per la Coppa Italia, in modo definitivo"

Leggi anche
Mandragora: “Un altro mattone. Giovedì? Voglio fare un appello ai nostri tifosi”
Harrison: “Vanoli è stato cruciale per noi. Ha un’intensità incredibile”

© RIPRODUZIONE RISERVATA