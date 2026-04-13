Harrison: “Vanoli è stato cruciale per noi. Ha un’intensità incredibile”

"Per me è un piacere aver messo a segno due assist, il lavoro non è finito ancora. Sono contento dei 3 punti, dobbiamo rimanere concentrati e fare del nostro meglio. Vanoli ha tanta passione per il gioco, si vede da come vive la partita a bordocampo. Ha un modo rispetto a Bielsa chiaramente, questo è un calcio diverso. Credo che il suo impatto sia stato cruciale per portarci fuori da questa situazione"