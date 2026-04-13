Cecchi: “E’ fatta! Vogliamo fare un applauso a Vanoli? Giovedì nulla da perdere”

Il commento di Stefano Cecchi dopo la vittoria della Fiorentina contro la Lazio per 1-0

Matteo Torniai Redattore 13 aprile - 23:24

Stefano Cecchi ha parlato al Pentasport di Radio Bruno, commentando la salvezza della Fiorentina e il momento della squadra:

"E' fatta! Che si deve dire? Io stasera non vado a fare l’azzeccagarbugli. Se si riavvolge il nastro a tre o quattro mesi fa, non c’era solo paura, c’era proprio il terrore. E invece la Fiorentina ha fatto quello che le riesce meglio: spiazzare tutti. Cari amici viola, il prossimo anno saremo ancora in Serie A, a dare fastidio, a rompere le scatole!".

"Questa è la Fiorentina: una squadra spesso sprecona, controcorrente, ma capace di tirarsi fuori da situazioni complicatissime. Questa salvezza ha un valore enorme, perché per mesi abbiamo visto una squadra che sembrava smarrita, e invece è riuscita a portare a casa un risultato fondamentale".

"Io sono felice stasera. E anche se guardo alla partita di giovedì con realismo e faccio fatica a crederci, allo stesso tempo non voglio smettere di sperare. Tanto cosa abbiamo da perdere? Nulla. Ormai abbiamo già dato tutto".

"Però lasciatemi dire una cosa: stasera niente polemiche. Voglio fare un applauso a quell’uomo in panchina, a Paolo. Avrà mille difetti, non sarà Klopp o Guardiola, ma è un signore. Ha preso una squadra praticamente morta, a quattro punti, che tutti davano per spacciata, e nel giro di pochi mesi l’ha portata alla salvezza".

"Nelle ultime nove partite hanno fatto meglio solo Inter e Napoli. E allora almeno stasera un applauso se lo merita. Non dico di celebrarlo per sempre, ma riconoscergli il lavoro sì. Senza alcuni giocatori che sembravano fondamentali, è riuscito comunque a raggiungere l’obiettivo".

"Io lo chiedo: vogliamo fare un applauso, anche solo virtuale, a Paolo? Dopo tutte le polemiche, almeno per una sera, credo sia giusto".