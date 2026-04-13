Paolo Vanoli ha parlato nel post-gara a Dazn:
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Vanoli: “Paratici ci ha arricchiti. Non eravamo abituati così, periodo pesante”
"Ci manca ancora qualcosa per la salvezza. I ragazzi hanno preparato bene questa partita, siamo stati squadra, abbiamo gestito bene anche il recupero. Potevamo fare il 2-0 in qualche situazione, ma non potevo chiedere di più ai ragazzi. Siamo un gruppo, ed adesso dobbiamo ricaricare le pile, e provare a sognare per giovedì. Nel calcio bisogna crederci. Questo periodo per la Fiorentina era pesante, non eravamo abituati a stare là sotto. Ora spero che ci libereremo un po' di testa. In coppa proveremo a dare il massimo, per la nostra gente".
Il suo lavoro—
"Io ho sempre avuto fiducia dalla società. Quando sono arrivato qua sapevo che c'era tanto da fare, non ho mai guardato al futuro. Avevo una grande responsabilità, in un processo ci vuole pazienza, ma i numeri dicono tanto. Paratici ha un'esperienza importante, la società si è arricchita, ma anche tutti noi. La Fiorentina deve essere contenta".
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