Vanoli: “Paratici ci ha arricchiti. Non eravamo abituati così, periodo pesante”

"Ci manca ancora qualcosa per la salvezza. I ragazzi hanno preparato bene questa partita, siamo stati squadra, abbiamo gestito bene anche il recupero. Potevamo fare il 2-0 in qualche situazione, ma non potevo chiedere di più ai ragazzi. Siamo un gruppo, ed adesso dobbiamo ricaricare le pile, e provare a sognare per giovedì. Nel calcio bisogna crederci. Questo periodo per la Fiorentina era pesante, non eravamo abituati a stare là sotto. Ora spero che ci libereremo un po' di testa. In coppa proveremo a dare il massimo, per la nostra gente".