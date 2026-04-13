Rolando Mandragora ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Lazio:
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VIOLA NEWS senza categoria Mandragora: “Un altro mattone. Giovedì? Voglio fare un appello ai nostri tifosi”
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Mandragora: “Un altro mattone. Giovedì? Voglio fare un appello ai nostri tifosi”
Le parole del centrocampista della Fiorentina al fischio finale di Fiorentina-Lazio
"Questo è un altro mattone importante che abbiamo aggiunto ad un'annata che non era partita bene. Giovedì abbiamo subito una brutta sconfitta contro il Palace, davanti alla nostra gente, forse con un po' di entusiasmo possiamo fare qualcosa di importante. Voglio fare un appello ai nostri tifosi, che ci sono sempre stati, abbiamo bisogno di loro, vogliamo crederci ancora. Poi penseremo alla salvezza, che ancora non è fatta."
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