Robin Gosens ha parlato a Dazn nel post gara:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Gosens: “Che bravo Balbo! Ho lottato con me stesso. Giovedì vogliamo l’impresa”
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Gosens: “Che bravo Balbo! Ho lottato con me stesso. Giovedì vogliamo l’impresa”
Robin Gosens si è ritrovato nella gara contro la Lazio
"Questo gol ha un peso diverso, ci ha portato alla vittoria. Abbiamo fatto un grande passo verso la salvezza, anche se ancora non lo siamo. Abbiamo visto i risultati del fine settimana ed era un'occasione che non volevamo farci scappare, questo è un gran risultato per il gruppo, che ha sofferto durante l'anno. Abbiamo preso subito due occasioni, non siamo partiti bene. Poi dopo il gol abbiamo preso le misure, ed alla fine abbiamo meritato la vittoria. Vogliamo crederci giovedì e fare un'impresa."
Il ghiacco sulla caviglia: "Ho lottato un po' contro me stesso, volevo restare il più possibile in campo. Voglio fare i complimenti a Balbo per quello che sta facendo con noi, ci da entusiasmo."
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