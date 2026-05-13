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Nazione: “Paratici ha deciso su Vanoli. E De Rossi può superare Fabio Grosso”

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Paratici sta monitorando più di altri nel panorama italiano per la panchina dell’anno prossimo sono quelli di Daniele De Rossi
Redazione VN

Il faccia a faccia (più che interlocutorio) andato in scena nei giorni scorsi tra Paolo Vanoli e la dirigenza della Fiorentina avrà un seguito: entro la fine del campionato - probabile nella settimana che porterà alla gara con l’Atalanta- le parti torneranno ad aggiornarsi per valutare la possibilità di trovare un accordo per estendere l’attuale accordo in scadenza a fine giugno.

Vanoli e Paratici

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Al momento però, nonostante le smentite, l’idea più forte all’interno del club non è quella di proseguire con l’allenatore di Varese ma di cambiare guida tecnica e in tal senso i due nomi che il ds Paratici sta monitorando più di altri nel panorama italiano per la panchina dell’anno prossimo sono quelli di Daniele De Rossi e Fabio Grosso.

Grosso-De Rossi

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Il primo, proprio domenica, ha fatto capire che non è scontata la sua permanenza al Genoa mentre il secondo ha già fatto intendere al Sassuolo di essere pronto a valutare nuove opportunità. Lo scrive la Nazione. 

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