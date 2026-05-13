Gazzetta: “Kean non vale 62mln, ma può avere mercato a questa cifra”

62 milioni non è il valore oggettivo di un giocatore alle prese con un'annata senza effetti speciali, ma Kean può avere mercato lo stesso

Redazione VN 13 maggio - 05:52

Vlahovic è tornato, Moise farà di tutto per tornare: la vigilia dell'appuntamento di Torino vive su un confronto, atteso e raccontato anche dai numeri. Vlahovic e Kean hanno giocato l'ultima volta uno accanto all'altro il 12 maggio di due stagioni fa: contro la Salernitana, all'Allianz Stadium, fu il pomeriggio che chiuse la lunga parentesi in bianconero dell'attuale centravanti viola.

Kean-Vlahovic — Dusan ha il futuro nelle sue mani: il rischio che l'attaccante serbo cambia aria è concreto anche se alla Continassasono convinti che la partita sul suo futuro non sia ancora chiusa, anzi. Moise è accompagnato da una clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida nei primi quindici giorni di luglio.

Clausola — 62 milioni non è il valore oggettivo di un giocatore alle prese con un'annata senza effetti speciali, ma Kean può avere mercato lo stesso e la Fiorentina può cedere ad un corteggiamento da quaranta milioni. Due numeri nove, due storie che si sono intrecciate e che si intrecciano: entrambi non sanno cosa gli riserverà la prossima stagione. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.