Adani punge la Juve e Vlahovic: “Quei soldi non li prendeva neanche Panatta”

L'ex viola Lele Adani parla di Dusan Vlahovic e della sua spinosa situazione contrattuale con la Vecchia Signora

Direttamente dagli studi de La Domenica Sportiva, l'ex Viola Lele Adani ha parlato della Juventus e di Dusan Vlahovic, il cui contratto è in scadenza il mese prossimo: