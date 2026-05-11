Direttamente dagli studi de La Domenica Sportiva, l'ex Viola Lele Adani ha parlato della Juventus e di Dusan Vlahovic, il cui contratto è in scadenza il mese prossimo:
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Adani punge la Juve e Vlahovic: “Quei soldi non li prendeva neanche Panatta”
L'ex viola Lele Adani parla di Dusan Vlahovic e della sua spinosa situazione contrattuale con la Vecchia Signora
L'opnione—
Mi sembra che siano tutti abbastanza felici di Vlahovic, per il modo in cui gioca e per le reti che fa. Il problema credo sia l'aspetto economico, perché 12 milioni non li prendeva neanche Panatta 50 anni fa
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