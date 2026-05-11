Quella contro il Milan è stata una grande vittoria per l'Atalanta di Raffaele Palladino. Il tecnico ex viola, al termine della sfida, ha parlato del lavoro fatto con la squadra dal momento del suo arrivo e su un possibile rinnovo futuro:
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VIOLA NEWS altre news ex viola Palladino: “Sintonia con il gruppo, non ho rimpianti. Penso di meritarmi la conferma”
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Palladino: “Sintonia con il gruppo, non ho rimpianti. Penso di meritarmi la conferma”
Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, dopo la vittoria sul Milan si è espresso in merito al suo lavoro
Partire dalla tredicesima posizione non è facile, riprendere una situazione delicata, con dei problemi all’interno perché il gruppo era demotivato. Il lavoro che è stato fatto insieme a questi ragazzi è molto importante, si è creata una grande sintonia tra di noi. La società quando sono arrivato mi ha chiesto di arrivare più in alto possibile. Blindare la settima posizione non era facile e scontato. Potevamo fare di più? Sì, era quello che volevo. Ovviamente il sogno era arrivare in Champions League ma davanti sono andati molto forte e noi abbiamo perso punti.
Sul futuro—
Dobbiamo essere soddisfatti del lavoro fatto, io ho dato tutto e continuerò a dare tutto fino alla fine, non ho rimpianti. Penso di meritarmi la conferma ma queste sono cose che decide la società.
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