Palladino: “Sintonia con il gruppo, non ho rimpianti. Penso di meritarmi la conferma”

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, dopo la vittoria sul Milan si è espresso in merito al suo lavoro

Quella contro il Milan è stata una grande vittoria per l'Atalanta di Raffaele Palladino. Il tecnico ex viola, al termine della sfida, ha parlato del lavoro fatto con la squadra dal momento del suo arrivo e su un possibile rinnovo futuro: