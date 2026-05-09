L'Atalanta non sembra essere intenzionata a confermare Raffaele Palladino in panchina. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzioil club bergamasco vuole attuare una vera e propria rivoluzione. Da capire poi cosa deciderà il nuovo direttore sportivo, con Cristiano Giuntoli pronto a subentrare a Tony D'Amico.
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Di Marzio: “Palladino verso l’addio”. Il tecnico: “Non ho ricevuto nessun segnale”
L'ex viola Raffale Palladino lascerà l'Atalanta
Lo stesso tecnico ex viola ha dichiarato in conferenza stampa prima di Milan-Atalanta che non ha ricevuto buoni segnali da parte del club:
Mi piacerebbe costruire una squadra a mia immagine e somiglianza per aprire un nuovo ciclo, ma non ho ricevuto nessun segnale.
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