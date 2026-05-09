Giuntoli torna in pista: accordo a sorpresa con l’Atalanta. Che fa Palladino?

Cristiano Giuntoli è pronto a tornare in pista con l'Atalanta che ha già trovato l'accordo

L'ex direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli , è pronto a rimettersi in pista dopo essersi preso un anno sabbatico. Come riferito da Matteo Moretto, l'Atalanta è forte sul ds con Tony D'Amico in uscita (su di lui c'è forte il Milan ).

Il club bergamasco infatti non è convinto del futuro né del ds né del tecnico Raffaele Palladino. Nelle ultime settimane Giuntoli è stato accostato con insistenza anche alla Roma, ma Atalanta e Giuntoli hanno definito tutti i dettagli dell'accordo e si attende soltanto l'ufficialità.