Milan, rivoluzione in arrivo: obiettivo D’Amico ds e un ex allenatore viola

Il Milan ha intenzione di attuare una rivoluzione con un cambio in dirigenza e in panchina

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Milan si appresta ad attuare una rivoluzione interna a partire dal ruolo di direttore sportivo. La scelta sembra ricadere su Tony D’Amico, per il quale Giorgio Furlani aveva già fatto un tentativo lo scorso anno prima di scegliere Igli Tare. L'attuale ds dell'Atalanta è infatti in uscita con il club bergamasco che, secondo quanto riporta l'esperto di mercato Moretto, sarebbe interessato a Cristiano Giuntoli.