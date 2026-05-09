Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Milan si appresta ad attuare una rivoluzione interna a partire dal ruolo di direttore sportivo. La scelta sembra ricadere su Tony D’Amico, per il quale Giorgio Furlani aveva già fatto un tentativo lo scorso anno prima di scegliere Igli Tare. L'attuale ds dell'Atalanta è infatti in uscita con il club bergamasco che, secondo quanto riporta l'esperto di mercato Moretto, sarebbe interessato a Cristiano Giuntoli.
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Milan, rivoluzione in arrivo: obiettivo D’Amico ds e un ex allenatore viola
Il Milan ha intenzione di attuare una rivoluzione con un cambio in dirigenza e in panchina
Con l'arrivo di D'amico anche la panchina subirebbe dei cambiamenti: il Milan vorrebbe puntare sull'ex tecnico viola Vincenzo Italiano che non è certo della sua permanenza a Bologna. Nonostante un contratto fino al 2027, che si rinnoverebbe in automatico fino al 2028 in caso di Champions League, Massimiliano Allegri è in ottica Nazionale, dunque c'è incertezza sul suo futuro.
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