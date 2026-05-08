L’ex viola Seculin ricorda: “A Firenze gli anni più belli. Frey era devastante”

Intervenuto al podcast Doppio Passo, l'ex portiere viola Andrea Seculin ha ricordato i suoi due anni alla Fiorentina dal 2009 al 2011: "Nei primi periodi mi allenavo tutta la settimana con la prima squadra e poi il venerdì e il sabato scendevo in Primavera per giocare, cosa che mi ha permesso di creare un bel rapporto con il mister e la prima squadra. In viola mi sono trovato benissimo, ho vissuto gli anni più belli della mia carriera, perché ho vissuto il calcio vero. In quel periodo ho fatto due panchine in Champions League, ho ancora i brividi dell'inno della Champions. Quell'anno passammo il girone, uscendo contro il Bayern solo per l'errore di Ovrebo, abbiamo rischiato di andare avanti ancora. Queste sono esperienze che ti rimangono dentro e che mi hanno formato come uomo."