Pablo Marí-Al Hilal è già finita: a giugno la separazione col club saudita

E' già finita l'avventura di Pablo Marì in Arabia Saudita: la squadra di Simone Inzaghi lo lascerà andare a scadenza di contratto

L’ex centrale della Fiorentina era stato ingaggiato dall’Al-Hilal per far fronte all’emergenza difensiva nata durante la Coppa d’Africa, dopo il mancato approdo di Acerbi nello scambio con Cancelo che non si era concretizzato con l’Inter.

Con il rientro del difensore senegalese, però, lo spazio per lo spagnolo si è drasticamente ridotto. Da quel momento, infatti, il centrale ha raccolto soltanto altre tre apparizioni nella Champions asiatica, le ultime tra febbraio e aprile, uscendo progressivamente dalle rotazioni tecniche della squadra saudita.