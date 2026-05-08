Si avvicina ai titoli di coda l’avventura di Pablo Marí con l’Al-Hilal. Il difensore classe 1993, arrivato in Arabia Saudita lo scorso gennaio su esplicita richiesta di Simone Inzaghi, lascerà infatti il club di Riad alla scadenza naturale del contratto fissata per il 30 giugno.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Pablo Marí-Al Hilal è già finita: a giugno la separazione col club saudita
altre news
Pablo Marí-Al Hilal è già finita: a giugno la separazione col club saudita
E' già finita l'avventura di Pablo Marì in Arabia Saudita: la squadra di Simone Inzaghi lo lascerà andare a scadenza di contratto
L’ex centrale della Fiorentina era stato ingaggiato dall’Al-Hilal per far fronte all’emergenza difensiva nata durante la Coppa d’Africa, dopo il mancato approdo di Acerbi nello scambio con Cancelo che non si era concretizzato con l’Inter.
Con il rientro del difensore senegalese, però, lo spazio per lo spagnolo si è drasticamente ridotto. Da quel momento, infatti, il centrale ha raccolto soltanto altre tre apparizioni nella Champions asiatica, le ultime tra febbraio e aprile, uscendo progressivamente dalle rotazioni tecniche della squadra saudita.
© RIPRODUZIONE RISERVATA