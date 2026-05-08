La corsa salvezza entra nella fase decisiva e Eusebio Di Francesco mantiene alta la concentrazione del suo Lecce, impegnato nel duello a distanza con la Cremonese.
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Salvezza, Di Francesco ammette: “Un pensiero costante. Con la Juve serve questo”
I giallorossi, attualmente avanti di quattro punti sui grigiorossi, cercano gli ultimi risultati utili per blindare la permanenza in Serie A. In conferenza stampa, il tecnico ha parlato anche dei calcoli legati alla classifica, senza però perdere di vista l’immediato.
“È un mio pensiero costante”, ha ammesso Di Francesco riferendosi alla situazione salvezza, sottolineando però come l’attenzione debba restare esclusivamente sulla prossima sfida: “La partita più importante è quella di domani (contro la Juventus), poi valuteremo le altre”.
L’allenatore del Lecce ha poi evidenziato quanto il prossimo impegno possa rappresentare uno snodo fondamentale nella stagione della squadra salentina: “Questo è lo step da fare, ci può dare il là per ottenere qualcosa in più di quello che vorremmo”.
Nessun margine però per abbassare il livello dell’attenzione. Di Francesco ha infatti ribadito la necessità di una prestazione importante per continuare a muovere la classifica: “Servirà una grande prestazione, sennò sarà difficile portare via punti”.
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