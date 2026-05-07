Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news altre di serie a Che tegola per la Cremonese. Giampaolo perde un titolarissimo

altre news

Che tegola per la Cremonese. Giampaolo perde un titolarissimo

Che tegola per la Cremonese. Giampaolo perde un titolarissimo - immagine 1
La Cremonese vuole cercare la salvezza, ma Giampaolo perde un titolarissimo
Redazione VN

Per la Cremonese questo finale di stagione si fa sempre più in salita. I grigiorossi hanno 4 punti di ritardo dal Lecce, e devono vincere contro il Pisa. Giampaolo dovrà però fare a meno di Federico Baschirotto, leader difensivo della Cremonese. Il giocatore si è fatto male contro la Lazio, e la società ha annunciato l'entità dell'infortunio. La stagione di Baschirotto è finita:

"In seguito all’infortunio rimediato nella sfida contro la Lazio, Federico Baschirotto è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di alto grado all’altezza del retto femorale"

Leggi anche
Vasquez racconta De Rossi: “È energia, vuole le cose fatte al massimo”
L’inchiesta: Rocchi ed il rapporto con alcuni club, ci sono le intercettazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA