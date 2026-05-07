Che tegola per la Cremonese. Giampaolo perde un titolarissimo

Per la Cremonese questo finale di stagione si fa sempre più in salita. I grigiorossi hanno 4 punti di ritardo dal Lecce, e devono vincere contro il Pisa. Giampaolo dovrà però fare a meno di Federico Baschirotto, leader difensivo della Cremonese. Il giocatore si è fatto male contro la Lazio, e la società ha annunciato l'entità dell'infortunio. La stagione di Baschirotto è finita: