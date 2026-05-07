Per la Cremonese questo finale di stagione si fa sempre più in salita. I grigiorossi hanno 4 punti di ritardo dal Lecce, e devono vincere contro il Pisa. Giampaolo dovrà però fare a meno di Federico Baschirotto, leader difensivo della Cremonese. Il giocatore si è fatto male contro la Lazio, e la società ha annunciato l'entità dell'infortunio. La stagione di Baschirotto è finita:
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Che tegola per la Cremonese. Giampaolo perde un titolarissimo
La Cremonese vuole cercare la salvezza, ma Giampaolo perde un titolarissimo
"In seguito all’infortunio rimediato nella sfida contro la Lazio, Federico Baschirotto è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di alto grado all’altezza del retto femorale"
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