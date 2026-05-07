Vasquez racconta De Rossi: “È energia, vuole le cose fatte al massimo”

Il Genoa con l'arrivo di Daniele De Rossi ha svoltato, centrando con anticipo la sua terza salvezza consecutiva. L'apporto dell'ex Roma è stato fondamentale. Proprio il Genoa sarà il prossimo avversario della Fiorentina. Johan Vasquez, centrale del Grifone ha raccontato il De Rossi allenatore, in un'intervista alla Repubblica: