Il Genoa con l'arrivo di Daniele De Rossi ha svoltato, centrando con anticipo la sua terza salvezza consecutiva. L'apporto dell'ex Roma è stato fondamentale. Proprio il Genoa sarà il prossimo avversario della Fiorentina. Johan Vasquez, centrale del Grifone ha raccontato il De Rossi allenatore, in un'intervista alla Repubblica:
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Vasquez racconta De Rossi: “È energia, vuole le cose fatte al massimo”
La Fiorentina prepara la sfida al Genoa. Un Genoa rigenerato da alcuni mesi, dall'arrivo di De Rossi
"Energia, carica. Tutti abbiamo capito la sua idea. Non ti chiede tantissime cose. Ne chiede una o due, però vanno fatte bene. Nel calcio si sa che le cose possono andare bene o male, l’importante, ed è quello che lui ti chiede, è non mollare mai ma continuare a lottare, essere un gruppo, una squadra, perché se ognuno fa quello che vuole diventa difficile"
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