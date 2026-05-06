Come riporta l'Ansa, nell'inchiesta sul sistema arbitrale ci sarebbero intercettazioni, risalenti a poco più di un anno fa, tra il designatore arbitrale, autosospeso, Gianluca Rocchi (indagato), e Riccardo Pinzani (non indagato), che fino alla scorsa stagione era l'incaricato Figc per i rapporti tra Aia e club, e pure tra lo stesso Rocchi e Andrea Butti (non indagato), responsabile ufficio Competizioni della Lega Serie A.
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L’inchiesta: Rocchi ed il rapporto con alcuni club, ci sono le intercettazioni
L'ormai ex capo degli arbitri di Serie A Gianluca Rocchi è indagato per frode sportiva dalla Procura di Milano
In questi colloqui lo stesso Rocchi parlerebbe di pressioni e "pretese" da parte dei club sugli arbitri da designare per le loro partite. Proprio queste intercettazioni sarebbero state al centro delle audizioni di Butti e Pinzani davanti al Pm Ascione. Le indagini proseguono.
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