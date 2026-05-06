Domenica la Fiorentina ospita al Franchi il Genoa, gara fondamentale per il raggiungimento della salvezza matematica da parte dei viola. Una partita molto diverso rispetto a quella dell'andata in cui entrambe le squadre avevano cambiato allenatore ed erano a 5 (Fiorentina) e 7 punti (Genoa).
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Con la Fiorentina il gol della svolta: Colombo ha portato il Genoa alla salvezza
L'attaccante del Genoa, Lorenzo Colombo, si è sbloccato proprio contro la Fiorentina nella gara di andata
Al di là del risultato quella partita fu decisiva per Lorenzo Colombo. Dopo l'errore dal dischetto l'attaccante del Grifone, fino a quel momento a secco di gol in campionato, riesce a segnare riequilibrando il punteggio. Da allora Colombo è stato molto proficuo con 6 reti e 2 assist. Da segnalare un dato importante: la maggior parte dei suoi gol sono stati decisivi per fare punti negli scontri salvezza.
E con la salvezza raggiunta per Colombo scatta anche il riscatto dal Milan che incasserà 10 milioni.
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