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Con la Fiorentina il gol della svolta: Colombo ha portato il Genoa alla salvezza

Con la Fiorentina il gol della svolta: Colombo ha portato il Genoa alla salvezza - immagine 1
L'attaccante del Genoa, Lorenzo Colombo, si è sbloccato proprio contro la Fiorentina nella gara di andata
Redazione VN

Domenica la Fiorentina ospita al Franchi il Genoa, gara fondamentale per il raggiungimento della salvezza matematica da parte dei viola. Una partita molto diverso rispetto a quella dell'andata in cui entrambe le squadre avevano cambiato allenatore ed erano a 5 (Fiorentina) e 7 punti (Genoa).

Al di là del risultato quella partita fu decisiva per Lorenzo Colombo. Dopo l'errore dal dischetto l'attaccante del Grifone, fino a quel momento a secco di gol in campionato, riesce a segnare riequilibrando il punteggio. Da allora Colombo è stato molto proficuo con 6 reti e 2 assist. Da segnalare un dato importante: la maggior parte dei suoi gol sono stati decisivi per fare punti negli scontri salvezza.

E con la salvezza raggiunta per Colombo scatta anche il riscatto dal Milan che incasserà 10 milioni.

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