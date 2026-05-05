Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Zaniolo: “A Firenze non sono riuscito ad esprimermi. Questa l’ultima occasione”

altre news

Zaniolo: “A Firenze non sono riuscito ad esprimermi. Questa l’ultima occasione”

Zaniolo
Le parole dell'ex viola, Nicolò Zaniolo, oggi calciatore dell'Udinese, sulla sfida d'andata con la Fiorentina e su cosa non è andato a Firenze
Redazione VN

L'ex giocatore della Fiorentina, oggi all'Udinese, Nicolò Zaniolo, ha parlato ai microfoni di TV12 di cosa non è andato lo scorso anno nel suo ritorno a Firenze. Le sue parole, partendo dalla pesante sconfitta contro i viola all'andata:

La stagione è lunga e ci sono tanti alti e bassi. Lo vediamo anche nelle grandi. Il campionato di Serie A è lungo e difficile, non è facile avere continuità di prestazione. Quando perdiamo impariamo, partite come quella di Firenze non sono più successe, non siamo più entrati molli o scarichi. Siamo una squadra che ha bisogno di esperienza. La gara di Firenze ci ha insegnato tanto, siamo migliorati tanto anche da lì. La costanza e la consistenza delle partite verranno, ora però ci godiamo questo momento.

LEGGI ANCHE

Sulla nuova possibilità ad Udine

—  

Diciamo che quando sono venuto qua ad Udine mi chiesero quale fosse il mio obiettivo, ho detto che volevo tornare a essere me stesso, tornare a innamorarmi del pallone e a divertirmi. Quando in campo sei te stesso le prestazioni diventano positive, la mente è importantissima nel calcio. Negli ultimi due tre anni ho avuto varie vicissitudini e non sono riuscito a esprimermi al meglio, ma le qualità non spariscono. Sono stato fortunato a trovare un ambiente come questo, che mi ha fatto fin da subito sentire in un progetto importante, poi piano piano le prestazioni sono arrivate.

Su cosa non è andato alla Fiorentina

—  

Non nego che ero arrivato a un punto di non ritorno. Le occasioni stavano scarseggiando. La parentesi all’Aston Villa era cominciata bene e poi si è chiusa male. All’Atalanta sono subito partito con il deficit dell’infortunio al piede, non riuscendo così a fare le cose che mi chiedeva un grande tecnico come Gasperini. Poi alla Fiorentina anche non sono riuscito a esprimermi, stavo rincorrendo qualcosa di sempre più difficile. Queste era l’ultima occasione per stare a grandi livelli e l’ho colta subito. Ho sempre saputo che l’Udinese è abile e brava a far rinascere e crescere giocatori. È stata una combinazione perfetta e ho saputo sfruttare al massimo questa occasione.

Leggi anche
Antognoni su Aquilani: “Grande acquisto del Catanzaro. Sa lavorare coi giovani”
Napoli, Lukaku è tornato. L’agente: “Ora il momento giusto per l’incontro con...

© RIPRODUZIONE RISERVATA