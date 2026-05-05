Napoli, Lukaku è tornato. L’agente: “Ora il momento giusto per l’incontro con Conte”

La situazione in casa Napoli è tesa con gli screzi tra l'attaccante Romelu Lukaku e l'allenatore Antonio Conte

Chi si rivede a Castel Volturno! L'attaccante del Napoli Romelu Lukaku è tornato dal Belgio dove aveva passato l'ultimo periodo. Per il momento il centravanti ha svolto un lavoro individuale. Il clima, tuttavia, è teso dato i botta e risposta a distanza tra Lukaku e Antonio Conto.