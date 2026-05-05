Chi si rivede a Castel Volturno! L'attaccante del Napoli Romelu Lukaku è tornato dal Belgio dove aveva passato l'ultimo periodo. Per il momento il centravanti ha svolto un lavoro individuale. Il clima, tuttavia, è teso dato i botta e risposta a distanza tra Lukaku e Antonio Conto.
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Napoli, Lukaku è tornato. L’agente: “Ora il momento giusto per l’incontro con Conte”
La situazione in casa Napoli è tesa con gli screzi tra l'attaccante Romelu Lukaku e l'allenatore Antonio Conte
A calmare gli animi ci pensa l'agente del giocatore Federico Pastorello: "Conosco sia Conte che Lukaku molto bene, sono persone che vivono il calcio in maniera molto passionale. Romelu è tornato in città come da programmi e tornerà ad allenarsi con la squadra e sotto gli ordini di Conte. Il mister poi deciderà se farlo giocare o meno. Prima non era il momento giusto per incontrarsi, adesso sì".
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