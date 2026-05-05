Maurizio Sarri, tecnico biancoceleste, ha risposto anche ad una domanda sul futuro nella conferenza stampa post Cremonese-Lazio:
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Sarri: “Futuro? Vedremo se è possibile rispettare il contratto fino in fondo”
Sarri glissa sul futuro alla Lazio: "Ci mancano quattro partite di cui due importantissime. La testa è solo a questo"
Restare alla Lazio? Ci mancano quattro partite di cui due importantissime. La testa è solo a questo. Poi parleremo con la società per vedere se si può rispettare il contratto fino in fondo.
Derby di Roma—
Roma-Lazio è in programma quattro giorni dopo la finalissima di Coppa Italia con l'Inter. Non è ancora ufficiale, ma il presidente della Lega Simonelli ha anticipato che si giocherà alle 12.30. Una scelta che Sarri non riesce proprio ad accettare:
È un insulto alla città di Roma e alle due squadre romane. Già abbiamo dovuto giocare la stracittadina di andata alle 12.30 a settembre con 37 gradi e adesso di nuovo hanno deciso di farla alla stessa ora. Che quel giorno ci fosse la finale degli Internazionali di tennis lo si sapeva da due anni. Che nelle ultime due giornate ci fosse la contemporaneità tra le partite pure. Chi in Lega ha fatto il calendario e previsto il derby alla penultima giornata dovrebbe dimettersi. Spero che qualcuno paghi per questa decisione. Non la accetto e per protesta diserterò le interviste pre e post gara e, dopo essermi accomodato in panchina, me ne andrò subito negli spogliatoi.
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