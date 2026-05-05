Sarri: “Futuro? Vedremo se è possibile rispettare il contratto fino in fondo”

Sarri glissa sul futuro alla Lazio: "Ci mancano quattro partite di cui due importantissime. La testa è solo a questo"

Maurizio Sarri , tecnico biancoceleste, ha risposto anche ad una domanda sul futuro nella conferenza stampa post Cremonese-Lazio :

Derby di Roma

Roma-Lazio è in programma quattro giorni dopo la finalissima di Coppa Italia con l'Inter. Non è ancora ufficiale, ma il presidente della Lega Simonelli ha anticipato che si giocherà alle 12.30. Una scelta che Sarri non riesce proprio ad accettare: