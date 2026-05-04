Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Dazn e in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo della Cremonese: vi proponiamo alcuni passaggi in cui ha risposto sul proprio futuro.
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Sarri sul futuro: “Non dipende da me, vediamo se si può rispettare il contratto”
Sarri ha certamente fatto un bell'assist alla Fiorentina battendo in rimonta la Cremonese allo stadio Zini
Era l'obiettivo da inizio stagione prendere un gruppo con poche possibilità per la lotta all'Europa e farlo crescere. Stagione travagliata, poi il gruppo è cresciuto e ora ha uno spessore diverso.
Restare—
Sono qui per Cremonese-Lazio. Ci mancano quattro partite di cui due importantissime. La testa è solo a questo. Poi parleremo con la società e vedere se si può rispettare il contratto fino in fondo. Se ho voglia di continuare con loro? Dipende se questo gruppo squadra ci sarà o meno, non dipende da me e non te lo so dire.
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