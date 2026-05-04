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Sarri sul futuro: “Non dipende da me, vediamo se si può rispettare il contratto”

Sarri sul futuro: “Non dipende da me, vediamo se si può rispettare il contratto” - immagine 1
Sarri ha certamente fatto un bell'assist alla Fiorentina battendo in rimonta la Cremonese allo stadio Zini
Redazione VN

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Dazn e in conferenza stampa dopo la vittoria sul campo della Cremonese: vi proponiamo alcuni passaggi in cui ha risposto sul proprio futuro.

Era l'obiettivo da inizio stagione prendere un gruppo con poche possibilità per la lotta all'Europa e farlo crescere. Stagione travagliata, poi il gruppo è cresciuto e ora ha uno spessore diverso.

Restare

—  

Sono qui per Cremonese-Lazio. Ci mancano quattro partite di cui due importantissime. La testa è solo a questo. Poi parleremo con la società e vedere se si può rispettare il contratto fino in fondo. Se ho voglia di continuare con loro? Dipende se questo gruppo squadra ci sarà o meno, non dipende da me e non te lo so dire.

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