L'Udinese anche in questa stagione ha valorizzato i propri giovani, salvandosi senza patemi. La seconda stagione italiana di Kosta Runjaic è stata di buon livello, dimostrando come i friulani abbiano azzeccato la scelta in panchina. Proprio il tecnico è seguito da molte squadre, anche all'estero. Come scrive Tuttomercatoweb.com, in caso di partenza di Runjaic, l'Udinese avrebbe contattato Alberto Gilardino. Il tecnico è reduce dalle avventura con Pisa e Genoa.
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Sirene ad Udine per Runjaic. I friulani si cautelano sondando un ex viola
L'Udinese dovrà resistere agli assalti per Kosta Runjaic. La società sonda un ex viola
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