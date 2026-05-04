Sirene ad Udine per Runjaic. I friulani si cautelano sondando un ex viola

L'Udinese anche in questa stagione ha valorizzato i propri giovani, salvandosi senza patemi. La seconda stagione italiana di Kosta Runjaic è stata di buon livello, dimostrando come i friulani abbiano azzeccato la scelta in panchina. Proprio il tecnico è seguito da molte squadre, anche all'estero. Come scrive Tuttomercatoweb.com, in caso di partenza di Runjaic, l'Udinese avrebbe contattato Alberto Gilardino. Il tecnico è reduce dalle avventura con Pisa e Genoa.