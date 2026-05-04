Italiano può perdere Sartori? L’Atalanta lo corteggia per un ritorno

Il Bologna in queste ultime stagioni ha cambiato passo, anche grazie, se non soprattutto, per l'arrivo di Giovanni Sartori in dirigenza. In coppia con Vincenzo Italiano, i felsinei hanno riportato un trofeo in città. Quest'anno è stato agrodolce, ma il valore del dirigente è indubbio. Secondo Il Resto del Carlino, l'Atalanta in caso di addio di D'Amico, potrebbe tentare un approccio proprio per Sartori.