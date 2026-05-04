Il Bologna in queste ultime stagioni ha cambiato passo, anche grazie, se non soprattutto, per l'arrivo di Giovanni Sartori in dirigenza. In coppia con Vincenzo Italiano, i felsinei hanno riportato un trofeo in città. Quest'anno è stato agrodolce, ma il valore del dirigente è indubbio. Secondo Il Resto del Carlino, l'Atalanta in caso di addio di D'Amico, potrebbe tentare un approccio proprio per Sartori.
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Italiano può perdere Sartori? L’Atalanta lo corteggia per un ritorno
Giovanni Sartori è l'uomo dietro alle grandi stagioni del Bologna. L'Atalanta potrebbe tentare il colpo a sorpresa
Il muro—
Il Bologna però non ha intenzione di lasciar partire l'architetto della squadra. Sartori sarebbe già a lavoro con Di Vaio e Fenucci per la costruzione della squadra in vista del prossimo anno. Italiano dovrebbe rimanere, pronto a mettere nel mirino di nuovo le coppe europee.
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