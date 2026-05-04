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Thuram continua col meme di Kean: quante risate con Calhanoglu

Thuram continua col meme di Kean: quante risate con Calhanoglu - immagine 1
Thuram si è scatenato per festeggiare lo Scudetto, usando anche un meme conosciuto nel mondo viola
Redazione VN

L'Inter ha conquistato il suo 21esimo Scudetto, dominando l'intera stagione di A. Uno degli mvp dei festeggiamenti è stato Marcus Thuram, a partire dal post gara di San Siro. Negli spogliatoi il francese ha avviato una diretta instagram, nall'interno della quale non sono mancati gli scherzi. Anche Zielinski è stato bersagliato con un meme ormai virale, il famigerato "Sei polacco", scaturito dalla faida tra il Pengwin e Moise Kean. Thuram ha scherzato proprio con Calhanoglu: "Bro, posso dirti un segreto? Piotr Zieliński è polacco".

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