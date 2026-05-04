Thuram continua col meme di Kean: quante risate con Calhanoglu

L'Inter ha conquistato il suo 21esimo Scudetto, dominando l'intera stagione di A. Uno degli mvp dei festeggiamenti è stato Marcus Thuram, a partire dal post gara di San Siro. Negli spogliatoi il francese ha avviato una diretta instagram, nall'interno della quale non sono mancati gli scherzi. Anche Zielinski è stato bersagliato con un meme ormai virale, il famigerato "Sei polacco", scaturito dalla faida tra il Pengwin e Moise Kean. Thuram ha scherzato proprio con Calhanoglu: "Bro, posso dirti un segreto? Piotr Zieliński è polacco".