Daniele Doveri è stato premiato in occasione del Gran Galà del Calcio ADICOSP. Il fischietto della sezione di Roma arbitrava Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024, la partita in cui Edoardo Bove accusò il malore in campo. E proprio di quell'episodio è tornato a parlare:
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Doveri ricorda: “Bove, certe cose non si preparano. Ho reagito da persona”
"Con Bove poi ci siamo incontrati di nuovo e abbracciati, è stato un bellissimo momento" - ricorda Daniele Doveri
Ci prepariamo tecnicamente, atleticamente, anche dal punto di vista comportamentale, ma ci sono cose che non si possono preparare. La mia reazione in quell'occasione è stato non dell'arbitro ma della persona Daniele. Ero preoccupato e angosciato come tutti presenti allo stadio. Con Bove poi ci siamo incontrati di nuovo e abbracciati, è stato un bellissimo momento.
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